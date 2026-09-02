Жена Гоши из «Универа» объявила о третьей беременности

Катерина Кейру, жена 43-летнего актёра, сыгравшего Гошу в «Универе», сообщила о третьей беременности. Спортсменка поделилась кадрами с округлившимся животом.

Катерина Кейру поделилась снимками путешествия, на которых оказалась запечатлена с округлившимся животом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / novoseltseva_katerina

Кейру призналась, что теперь станет многодетной мамой. По её словам, отдыхать с двумя детьми во время беременности непросто, но она решила справиться с этой задачей.

Ранее 44-летняя Наталья Водянова подтвердила шестую беременность, появившись с округлившимся животом на обложке французского Vogue. Ребёнок станет третьим общим для модели и её мужа Антуана Арно.