Жена Гоши из «Универа» объявила о третьей беременности
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / novoseltseva_katerina
Катерина Кейру, жена 43-летнего актёра, сыгравшего Гошу в «Универе», сообщила о третьей беременности. Спортсменка поделилась кадрами с округлившимся животом.
Катерина Кейру поделилась снимками путешествия, на которых оказалась запечатлена с округлившимся животом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / novoseltseva_katerina
Кейру призналась, что теперь станет многодетной мамой. По её словам, отдыхать с двумя детьми во время беременности непросто, но она решила справиться с этой задачей.
Ранее 44-летняя Наталья Водянова подтвердила шестую беременность, появившись с округлившимся животом на обложке французского Vogue. Ребёнок станет третьим общим для модели и её мужа Антуана Арно.
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