26 мая, 17:05

Наталья Водянова с обложки Vogue объявила о шестой беременности

Наталья Водянова объявила о шестой беременности на обложке Vogue. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/natasupernova

44-летняя топ-модель и мама пятерых детей Наталья Водянова официально подтвердила беременность — причём сделала это на обложке свежего номера французского Vogue. Для неё это будет шестой ребёнок и третий общий с наследником империи LVMH Антуаном Арно.

Наталья Водянова объявила о шестой беременности на обложке Vogue. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/voguefrance

Первые разговоры о возможном пополнении в семье знаменитости появились после гала-вечера ювелирного дома Chaumet во Франции — на видео многие обратили внимание на изменившиеся формы модели. Однако официального подтверждения не было до выхода журнала.

Оксана Акиньшина впервые показала фото сына Лео от Данилы Козловского

Ранее рэпер Александр Тарасов (T-killah) и его супруга, телеведущая Мария Тарасова, объявили о рождении второго сына — мальчик появился на свет 20 мая, его назвали Назаром. О беременности пара сообщила только в январе, и поклонники отмечали, что им удавалось долго сохранять это в тайне.

Анастасия Никонорова
