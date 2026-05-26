Наталья Водянова с обложки Vogue объявила о шестой беременности

44-летняя топ-модель и мама пятерых детей Наталья Водянова официально подтвердила беременность — причём сделала это на обложке свежего номера французского Vogue. Для неё это будет шестой ребёнок и третий общий с наследником империи LVMH Антуаном Арно.

Наталья Водянова объявила о шестой беременности на обложке Vogue. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/voguefrance

Первые разговоры о возможном пополнении в семье знаменитости появились после гала-вечера ювелирного дома Chaumet во Франции — на видео многие обратили внимание на изменившиеся формы модели. Однако официального подтверждения не было до выхода журнала.