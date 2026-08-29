Свободное платье и вода в бокале: Лиза Арзамасова подогрела слухи о третьей беременности
Поклонники заподозрили Арзамасову в третьей беременности от Авербуха
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ liza_arzamasova
Поклонники заподозрили актрису Лизу Арзамасову в третьей беременности от фигуриста Ильи Авербуха. Поводом стало семейное видео с совместного празднования дней рождения детей пары.
Лиза Арзамасова подогрела слухи о новой беременности. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ liza_arzamasova
В кадре актриса появилась в свободном платье и держала фужер с прозрачным напитком. Подписчики решили, что в бокале была вода, а наряд мог скрывать округлившийся живот. Часть комментаторов сразу перешла от предположений к поздравлениям. Сама Арзамасова слухи пока не подтверждала.
«С третьей беременностью вас, Лиза! Ждём малыша!», — написала одна из поклонниц.
Праздник устроили в доме Авербуха. Для детей установили батут, пригласили аниматоров и организовали контактный зоопарк с пони-единорогом, пиратами и мыльными пузырями. Арзамасова и Авербух воспитывают двоих общих детей. Лев родился 14 августа 2021 года, а Лия — 8 августа 2024-го. У хореографа также есть 22-летний сын Мартин от брака с Ириной Лобачёвой.
Ранее актриса Лиза Арзамасова порадовала поклонников новыми тёплыми кадрами семьи. Она поделилась в соцсетях трогательным видео с участием своей двухлетней дочери Лии.
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