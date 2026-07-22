Лиза Арзамасова показала трогательное видео с подросшей дочкой Лией

Актриса Лиза Арзамасова порадовала поклонников новыми тёплыми кадрами семьи. Она поделилась в соцсетях трогательным видео с участием своей двухлетней дочери Лии.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/liza_arzamasova

На записи малышка в розовой кофточке и голубой юбке искренне смеётся, когда звёздная мама зовёт её по имени. В другой момент девочка нежно признаётся ей в любви. Судя по комментариям, маленькая Лия покорила подписчиков Арзамасовой.

«Копия папы. Очень похожа», «Прелестная девочка», «Лиза, какая Лия у вас улыбашка! Сразу хочется тоже улыбаться, глядя на неё», «Какая прелесть, самый интересный возраст», — пишут комментаторы.

В августе Лие исполнится два года. Она стала вторым совместным ребёнком актрисы и серебряного призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха. Кроме того, супруги воспитывают сына Льва, которому скоро исполнится пять лет. У Авербуха есть взрослый сын Мартин от предыдущего брака с Ириной Лобачёвой, с которым Арзамасова поддерживает тёплые отношения и регулярно делится совместными кадрами в соцсетях. А недавно в семье случилось ещё одно радостное событие: их четырёхлетний сын Лев обрёл друга — домашнего питомца.