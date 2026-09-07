Актриса «Интернов» Евтушевская умерла от ишемической болезни сердца

Причиной смерти актрисы Альбины Евтушевской, известной по сериалам «Интерны» и «Беспринципные», стала ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщили ТАСС в её семье.

Артистка умерла 6 сентября в возрасте 84 лет. До начала карьеры в кино Евтушевская работала инженером-текстильщиком. В кинематограф она пришла только в 64 года. За время работы актриса снялась более чем в 40 проекта