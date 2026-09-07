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Опубликовано 7 сентября, 18:16

Актриса «Интернов» Евтушевская умерла от ишемической болезни сердца

Обложка © кадр из сериала «Интерны» (2010-2011) / kino-teatr.ru

Обложка © кадр из сериала «Интерны» (2010-2011) / kino-teatr.ru

Причиной смерти актрисы Альбины Евтушевской, известной по сериалам «Интерны» и «Беспринципные», стала ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщили ТАСС в её семье.

Евтушевская скончалась в больнице. По словам родственников, врачи не смогли спасти актрису.

Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, служившая в театре Пушкина около 60 лет
Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, служившая в театре Пушкина около 60 лет

Артистка умерла 6 сентября в возрасте 84 лет. До начала карьеры в кино Евтушевская работала инженером-текстильщиком. В кинематограф она пришла только в 64 года. За время работы актриса снялась более чем в 40 проекта

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Наталья Демьянова
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