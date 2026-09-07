Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, служившая в театре Пушкина около 60 лет

Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Попова, которая около 60 лет служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Актрисе было 81 год. В театре выразили соболезнования родным и близким Нины Георгиевны и назвали её уход большой утратой для коллектива. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Нина Попова пришла в Театр Пушкина в 1966 году после окончания Школы-студии МХАТ и с тех пор практически всю творческую жизнь провела на его сцене. В 1984 году актрисе присвоили звание заслуженной артистки РСФСР. За десятилетия работы Попова стала одной из актрис, чья карьера была неразрывно связана с Театром Пушкина.

Ранее сообщалось, что актриса Альбина Евтушевская, начавшая сниматься в кино только в 64 года, умерла на 85-м году жизни. Артистки не стало 6 сентября.