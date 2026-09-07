Автор словаря русского масонства Серков умер в 62 года

Российский историк-архивист Андрей Серков умер 7 сентября в возрасте 62 лет. О смерти старшего научного сотрудника ИМЛИ РАН сообщили ТАСС в самом институте.

Серков был одним из крупнейших специалистов по истории русского масонства. Его главным научным трудом коллеги называли словарь, посвящённый участникам этого движения.

«Его величайшее достижение — словарь русского масонства — он был в этом главный специалист мирового уровня», — рассказала заведующая отделом «Литературное наследство» ИМЛИ Моника Спивак.

По её словам, Серков рассматривал масонство исключительно как историк и архивист, не давая ему нравственных или политических оценок. Подготовленный учёным словарь вышел в двух редакциях. В последние годы исследователь работал над большим архивным томом об издательстве «Мусагет» — одном из центров русского символизма, выпускавшем произведения Александра Блока и Андрея Белого. Завершить проект Серков не успел.

Учёный родился в Бузулуке, окончил исторический факультет МГУ и в 1991 году защитил кандидатскую диссертацию о российском масонстве в 1800–1861 годах. Он много лет работал с архивами в России, Франции и США, а также участвовал в подготовке изданий, посвящённых литературе Серебряного века и русскому зарубежью.

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