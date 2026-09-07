Умерла актриса сериала «Интерны» Альбина Евтушевская, начавшая карьеру в 64 года

Актриса Альбина Евтушевская, начавшая сниматься в кино только в 64 года, умерла на 85-м году жизни. Артистки не стало 6 сентября. Трагическим известием поделилась в соцсети её дочь Елена.

«6 сентября ушла из жизни моя мама Альбина Станиславовна Евтушевская (в крещении Алла). Просим ваших молитв», — сказано в тексте.

Евтушевская родилась 2 июля 1942 года в Моршанске Тамбовской области. Её профессии были далеки от творчества. Будущая кинозвезда работала прядильщицей, затем инженером, заведующей лабораторией.

Евтушевская родила дочь Елену, когда муж уже скоропостижно скончался. У девочки рано проявились музкальные способности, и семья перебралась в Москву ради её карьеры.

В столице 64-летнюю Альбину Евтушевскую заметил в метро специалист по кастингу. Он и пригласил женщину на съёмки. Зрителям артистка знакома по сериалам «Интерны», «Универ», «Глухарь» и «Беспринципные». Первой её картиной стала лента «Русалка».

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