Умер старший брат художника Никаса Сафронова

В Москве 5 сентября простились с Владимиром Сафроновым — старшим братом известного живописца Никаса Сафронова. Мужчина ушёл из жизни в возрасте 77 лет, сообщает NEWS.ru.

По данным издания, у художника было четверо старших братьев и младшая сестра. Это уже вторая тяжёлая утрата для семьи — в 2005 году из жизни ушёл ещё один брат мастера, Александр.

Несколько лет назад Сафронов перевёз Владимира в столицу, чтобы тот находился под постоянным присмотром. Он регулярно оказывал родственнику материальную и моральную поддержку. Сейчас звёздный художник находится в глубоком горе и воздерживается от общения с журналистами.

Ранее Никас Сафронов рассказал, как пережил адскую трёхчасовую операцию. Художник лёг под нож стоматолога, за одну операцию ему удалили сразу три зуба.