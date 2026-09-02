Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 14:39

Похудевший Лука Сафронов предложил ввести налог для борьбы со сверхожирением

Лука Сафронов предложил ввести налог для людей с весом более 200 кг

Лука Сафронов (слева после похудения). Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lukasafronovofficial

Лука Сафронов (слева после похудения). Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lukasafronovofficial

Введение термина «сверхожирение» не решит главной проблемы — инфраструктура не готова даже к обычному ожирению. Пианист, сын Никаса Сафронова Лука Сафронов, который сам столкнулся с этой проблемой, в комментарии для Life.ru объяснил, почему человек с весом больше 200 кг парализует работу городских систем, при чём тут налог на излишества и почему спасать таких пациентов практически невозможно.

Я думаю, что я бы ввёл налог для людей, кто весит больше 200 кг. Это более действенная мера — стимулировать людей финансами оплачивать подобные излишества. Потому что в действительности вся система наша не предназначена для этого. И то, что сегодня люди не будут бояться еды, думая, что им поможет чудо-укол или чудо-операция — в действительности это всё равно временная мера. Основное — это изменение всего жизненного процесса.

Лука Сафронов

Пианист, сын Никаса Сафронова

Я думаю, что я бы ввёл налог для людей, кто весит больше 200 кг. Это более действенная мера — стимулировать людей финансами оплачивать подобные излишества. Потому что в действительности вся система наша не предназначена для этого. И то, что сегодня люди не будут бояться еды, думая, что им поможет чудо-укол или чудо-операция — в действительности это всё равно временная мера. Основное — это изменение всего жизненного процесса.
Я думаю, что я бы ввёл налог для людей, кто весит больше 200 кг. Это более действенная мера — стимулировать людей финансами оплачивать подобные излишества. Потому что в действительности вся система наша не предназначена для этого. И то, что сегодня люди не будут бояться еды, думая, что им поможет чудо-укол или чудо-операция — в действительности это всё равно временная мера. Основное — это изменение всего жизненного процесса.

Сафронов сравнил тяжёлое ожирение с алкоголизмом и заявил, что это «не просто выбор и бодипозитив, это не личное дело каждого», поскольку последствия затрагивают родственников и окружающих.

Отдельно пианист рассказал, насколько сложной может оказаться госпитализация человека с экстремально высоким весом. По его словам, если обычного пациента можно вывести из дома и доставить в больницу на скорой, то в подобных случаях сначала может потребоваться разобрать стену дома, вызвать кран, использовать подъёмные механизмы и привлечь большое количество спасателей.

Психолог не исключила, что пациенты могут начать специально «наедать» себе статус «сверхожирение»
Психолог не исключила, что пациенты могут начать специально «наедать» себе статус «сверхожирение»

«Этот человек только вышел из дома, а уже, в принципе, парализована работа городских систем. Дальше — делать ему УЗИ. Нужно найти аппарат УЗИ, МРТ или КТ нужного диаметра, а аппаратов открытого типа крайне мало», — отметил собеседник Life.ru. Он привёл пример ситуации, когда человек мог просто поскользнуться в ванной, однако даже такая бытовая травма превращается в масштабную проблему для спасателей и медиков.

Сафронов заявил, что в отдельных случаях пациента практически невозможно обследовать и лечить стандартными методами. «Легче такого человека положить и дать ему спокойно умереть, даже если у него есть желтуха. Помочь человеку невозможно, но в то же время наши высокоморальные ценности не дают возможности отказаться от пациента», — сказал он. По его словам, в результате в процесс одновременно оказываются вовлечены врачи, спасатели, друзья и родственники.

Новое исследование могут включить в рекомендации по лечению ожирения
Новое исследование могут включить в рекомендации по лечению ожирения

Пианист также поведал о случаях, когда сам помогал людям с ожирением. В частности, он вспомнил мальчика из Калининграда, которому покупал и отправлял лекарства. По словам Сафронова, к нему регулярно обращаются за помощью как к филантропу: он покупал нуждающимся матрасы и оказывал другую поддержку. «Это говорит о том, что ситуация поистине трагическая», — отметил собеседник Life.ru.

При этом Сафронов признал, что ожирение в ряде случаев действительно может быть связано с медицинскими причинами. «Если первопричина ожирения находится в медицинской плоскости, то есть это болезнь, её и сегодня лечат, и хорошо, что теперь будет понятие сверхожирения, но инфраструктура пока не готова даже к обычному ожирению», — сказал пианист. Он добавил, что гормональный сбой является причиной примерно в 1% случаев и корректируется, а при диабете применяются соответствующие препараты, включая инсулин.

«Меньше ешь — не работает»: Врач объяснила, почему простые советы по похудению бесполезны
«Меньше ешь — не работает»: Врач объяснила, почему простые советы по похудению бесполезны

Свою позицию пианист связал и с личным опытом. Он рассказал, что раньше сам покупал два места в самолёте и пользовался такси вместо метро, чтобы обеспечить себе необходимое пространство и не доставлять неудобств окружающим. По его словам, тяжёлый вес сопровождался не только насмешками и унизительными высказываниями, но и искренним беспокойством со стороны близких и других небезразличных людей.

«У нас достаточно сердобольное общество, готовое помогать, но в той ситуации я понял, что сам ничего не могу сделать», — отметил Сафронов. Он добавил, что окружающие радовались, когда ему удалось выработать собственную систему и справиться с проблемой.

В заключение пианист заявил, что государственная система пока не приспособлена для людей с индексом массы тела выше 50. По его мнению, речь идёт не только о здравоохранении, но и об окружающей городской среде. «Да и вообще не существует «комфортного нахождения» с таким индексом. Человеку в таком весе некомфортно априори», — сказал Сафронов, назвав такое состояние «стопроцентной инвалидностью».

Эндокринологи рассказали, при какой талии диагностируют абдоминальное ожирение
Эндокринологи рассказали, при какой талии диагностируют абдоминальное ожирение

Ранее российское общество эндокринологов предложило обновить клинические рекомендации по лечению ожирения, введя новый термин «сверхожирение» для пациентов с ИМТ выше 50 кг/м². Для них предусмотрены обязательное снижение веса минимум на 5% перед операцией и наблюдение мультидисциплинарной командой, а бариатрические вмешательства предлагают разрешить пациентам до 70 лет. В лекарственную терапию также планируют включить тирзепатид, а при отсутствии снижения веса на 5% за три месяца рекомендовать менять схему лечения.

Больше уникальных материалов и расследований — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar