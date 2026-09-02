Похудевший Лука Сафронов предложил ввести налог для борьбы со сверхожирением

Введение термина «сверхожирение» не решит главной проблемы — инфраструктура не готова даже к обычному ожирению. Пианист, сын Никаса Сафронова Лука Сафронов, который сам столкнулся с этой проблемой, в комментарии для Life.ru объяснил, почему человек с весом больше 200 кг парализует работу городских систем, при чём тут налог на излишества и почему спасать таких пациентов практически невозможно.

Я думаю, что я бы ввёл налог для людей, кто весит больше 200 кг. Это более действенная мера — стимулировать людей финансами оплачивать подобные излишества. Потому что в действительности вся система наша не предназначена для этого. И то, что сегодня люди не будут бояться еды, думая, что им поможет чудо-укол или чудо-операция — в действительности это всё равно временная мера. Основное — это изменение всего жизненного процесса. Лука Сафронов Пианист, сын Никаса Сафронова

Сафронов сравнил тяжёлое ожирение с алкоголизмом и заявил, что это «не просто выбор и бодипозитив, это не личное дело каждого», поскольку последствия затрагивают родственников и окружающих.

Отдельно пианист рассказал, насколько сложной может оказаться госпитализация человека с экстремально высоким весом. По его словам, если обычного пациента можно вывести из дома и доставить в больницу на скорой, то в подобных случаях сначала может потребоваться разобрать стену дома, вызвать кран, использовать подъёмные механизмы и привлечь большое количество спасателей.

«Этот человек только вышел из дома, а уже, в принципе, парализована работа городских систем. Дальше — делать ему УЗИ. Нужно найти аппарат УЗИ, МРТ или КТ нужного диаметра, а аппаратов открытого типа крайне мало», — отметил собеседник Life.ru. Он привёл пример ситуации, когда человек мог просто поскользнуться в ванной, однако даже такая бытовая травма превращается в масштабную проблему для спасателей и медиков.

Сафронов заявил, что в отдельных случаях пациента практически невозможно обследовать и лечить стандартными методами. «Легче такого человека положить и дать ему спокойно умереть, даже если у него есть желтуха. Помочь человеку невозможно, но в то же время наши высокоморальные ценности не дают возможности отказаться от пациента», — сказал он. По его словам, в результате в процесс одновременно оказываются вовлечены врачи, спасатели, друзья и родственники.

Пианист также поведал о случаях, когда сам помогал людям с ожирением. В частности, он вспомнил мальчика из Калининграда, которому покупал и отправлял лекарства. По словам Сафронова, к нему регулярно обращаются за помощью как к филантропу: он покупал нуждающимся матрасы и оказывал другую поддержку. «Это говорит о том, что ситуация поистине трагическая», — отметил собеседник Life.ru.

При этом Сафронов признал, что ожирение в ряде случаев действительно может быть связано с медицинскими причинами. «Если первопричина ожирения находится в медицинской плоскости, то есть это болезнь, её и сегодня лечат, и хорошо, что теперь будет понятие сверхожирения, но инфраструктура пока не готова даже к обычному ожирению», — сказал пианист. Он добавил, что гормональный сбой является причиной примерно в 1% случаев и корректируется, а при диабете применяются соответствующие препараты, включая инсулин.

Свою позицию пианист связал и с личным опытом. Он рассказал, что раньше сам покупал два места в самолёте и пользовался такси вместо метро, чтобы обеспечить себе необходимое пространство и не доставлять неудобств окружающим. По его словам, тяжёлый вес сопровождался не только насмешками и унизительными высказываниями, но и искренним беспокойством со стороны близких и других небезразличных людей.

«У нас достаточно сердобольное общество, готовое помогать, но в той ситуации я понял, что сам ничего не могу сделать», — отметил Сафронов. Он добавил, что окружающие радовались, когда ему удалось выработать собственную систему и справиться с проблемой.

В заключение пианист заявил, что государственная система пока не приспособлена для людей с индексом массы тела выше 50. По его мнению, речь идёт не только о здравоохранении, но и об окружающей городской среде. «Да и вообще не существует «комфортного нахождения» с таким индексом. Человеку в таком весе некомфортно априори», — сказал Сафронов, назвав такое состояние «стопроцентной инвалидностью».

Ранее российское общество эндокринологов предложило обновить клинические рекомендации по лечению ожирения, введя новый термин «сверхожирение» для пациентов с ИМТ выше 50 кг/м². Для них предусмотрены обязательное снижение веса минимум на 5% перед операцией и наблюдение мультидисциплинарной командой, а бариатрические вмешательства предлагают разрешить пациентам до 70 лет. В лекарственную терапию также планируют включить тирзепатид, а при отсутствии снижения веса на 5% за три месяца рекомендовать менять схему лечения.