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22 августа, 16:50

«Металл распиливали по кусочкам»: Никас Сафронов пережил адскую трёхчасовую операцию

Никас Сафронов перенёс трёхчасовую операцию по удалению трёх зубов

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Художник Никас Сафронов недавно лёг под нож стоматолога — за одну операцию ему удалили сразу три зуба. Об этом он сам рассказал в интервью kp.ru.

Как выяснилось, всё началось с воспаления импланта. По словам самого Сафронова, ранее ему поставили два импланта, но с одним из них возникли проблемы. Вероятнее всмего причиной стала плохая прочистка.

Он добавил, что боль перекинулась и на соседний здоровый зуб. Сначала мужчина попытался справиться своими силами: по советам друзей жевал воск и полоскал рот разными настойками. Когда стало ясно, что это не помогает, он всё же пошёл к врачу.

Стоматолог решил, что удалять придётся не только воспалённый имплант, но и соседний зуб. Заодно врач предложил убрать и зуб мудрости — он был здоровым, но никакой пользы не приносил.

«Операция длилась часа три. Имплант, который пришлось удалить, сделали «на совесть», кроме тех нюансов, о которых я уже упомянул. Мне разрезали десну и буквально распиливали тот металл, на котором держался зуб. Металл оказался сплавом титана. Поэтому зуб приходилось отпиливать по кусочкам. Слава Богу, операция прошла успешно», — сказал он.

Сафронов также сообщил, что теперь ему предстоит около четырёх месяцев восстановления, а затем установка новых имплантов.

Никас Сафронов заявил, что все зарубежные курорты меркнут на фоне его дома в Ульяновске
Никас Сафронов заявил, что все зарубежные курорты меркнут на фоне его дома в Ульяновске

А ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что выращивание зубов из клеток самого человека со временем может стать доступным по полису ОМС, как сегодня протезирование. Он отметил, что путь к этому будет долгим и технология начнёт внедряться с эксклюзивных случаев. По словам эпидемиолога, в перспективе из малодифференцированных клеток можно будет выращивать и целые органы.

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Вероника Бакумченко
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