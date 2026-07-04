Никас Сафронов заявил, что все зарубежные курорты меркнут на фоне его дома в Ульяновске

Никас Сафронов признался, что все зарубежные курорты меркнут на фоне его поместья в Ульяновске, где он просто обожает проводить своё время. Об этом художник рассказал Общественной Службе Новостей.

По словам Сафронова, в его имении на берегу Волги есть всё для полноценного отдыха: два дома, большой участок, баня и домик для сторожа. Художник говорит, что только там он может расслабиться и по-настоящему вкусить жизнь.

«Я только в этом месте расслабляюсь и получаю удовольствие. Только там я восстанавливаюсь лучше, чем на каком-либо зарубежном курорте», — отметил Сафронов.

Прошлым летом Сафронов уже рассказывал с теплотой о своём любимом доме в Ульяновске. Тогда он сказал, что это природный «оазис», где всё утопает в зелени и её потрясающем запахе. Раньше там жили родители художника, а после их ухода он перестроил поместье, сделав его более современным и удобным.