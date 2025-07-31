Никас Сафронов рассказал об «оазисе» в Ульяновске, из которого он черпает вдохновение

Никас Сафронов — человек с плотным графиком, поэтому полноценный отпуск для него — редкость. Однако когда удаётся выкроить свободные дни, выбор места отдыха становится очевидным. Для российского художника это город Ульяновск. Об этом сообщает URA.ru.

«Самое лучшее место для отдыха находится в Ульяновске. Там у меня есть большой участок, на котором стоят два моих дома с баней, а также отдельный дом для человека, который ухаживает за усадьбой. Я, как правило, туда приезжаю и отдыхаю летом. Там всё утопает в зелени, от которой идёт невероятный природный аромат», — сказал живописец.

Этот уголок находится недалеко от Волги — идеального места для купания. На территории растут деревья, а рядом бобры строят плотины на ручье, создавая маленькое озеро. Животные чувствуют себя здесь в безопасности: кабаны и лоси нередко проходят мимо, ведь охота и рыбалка строго запрещены.

Вдали от городской суеты и шумных дорог Никас Сафронов находит тишину, необходимую для пробуждения творческой энергии. В любой момент он может взять мольберт и кисти, погрузиться в рисование.

Усадьба в Ульяновске — не просто место отдыха, а семейная история. Раньше там жили родители художника, а после их ухода дом сгорел из-за короткого замыкания. Чтобы сохранить память о родных, Сафронов построил новый финский дом с современными удобствами и несколько хозяйственных построек.