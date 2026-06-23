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23 июня, 12:45

«Минус 170 кг»: Сын Никаса Сафронова шокировал публику своим преображением

Сын Никаса Сафронова заявил, что похудел на 170 килограммов

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь, Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь, Сергей Виноградов

Сын художника Никаса Сафронова Лука рассказал о впечатляющих изменениях во внешности. По его словам, за последние годы ему удалось избавиться от 170 килограммов.

О своём результате 35-летний Сафронов сообщил в эфире «Шоу Воли». Там он впервые озвучил, насколько сильно изменился его вес.

«Ну, килограммов 170 я сбросил», — отметил он.

Мужчина пояснил, что решил заняться собой не только ради самочувствия. Немаловажной причиной стало и повышенное внимание окружающих к его внешнему виду.

При этом подробностями своего преображения Лука делиться не стал. Каким именно способом ему удалось добиться такого результата, он не уточнил.

После резкого похудения в интернете начали обсуждать возможное хирургическое вмешательство. Однако официального подтверждения этим предположениям пока не появлялось.

Сам Сафронов тему операций публично не комментировал, поэтому причины столь значительных изменений остаются неизвестными.

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Напомним, Лука Сафронов заметно похудел и теперь сильно похож на отца, намекнув, что избавиться от лишнего веса ему помогла собственная уникальная методика. При этом Никас Сафронов связывал перемены с тяжёлой болезнью и смертью матери Луки.

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Дарья Денисова
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