«Минус 170 кг»: Сын Никаса Сафронова шокировал публику своим преображением

Сын художника Никаса Сафронова Лука рассказал о впечатляющих изменениях во внешности. По его словам, за последние годы ему удалось избавиться от 170 килограммов.

О своём результате 35-летний Сафронов сообщил в эфире «Шоу Воли». Там он впервые озвучил, насколько сильно изменился его вес.

«Ну, килограммов 170 я сбросил», — отметил он.

Мужчина пояснил, что решил заняться собой не только ради самочувствия. Немаловажной причиной стало и повышенное внимание окружающих к его внешнему виду.

При этом подробностями своего преображения Лука делиться не стал. Каким именно способом ему удалось добиться такого результата, он не уточнил.

После резкого похудения в интернете начали обсуждать возможное хирургическое вмешательство. Однако официального подтверждения этим предположениям пока не появлялось.

Сам Сафронов тему операций публично не комментировал, поэтому причины столь значительных изменений остаются неизвестными.

Напомним, Лука Сафронов заметно похудел и теперь сильно похож на отца, намекнув, что избавиться от лишнего веса ему помогла собственная уникальная методика. При этом Никас Сафронов связывал перемены с тяжёлой болезнью и смертью матери Луки.