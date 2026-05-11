«Сильно сдала»: Редкое фото 78-летней Ротару встревожило поклонников

В честь Дня матери единственный наследник Софии Ротару, Руслан Евдокименко, трогательно поздравил свою звездную маму и представил публике её свежее фото. Снимок произвел настоящий фурор среди фанатов: многие были поражены, насколько изменилась 78-летняя певица. Поклонники активно обсуждали, что артистка заметно потеряла в весе и выглядит несколько измождённой.

София Ротару с сыном. Фото © Instagram / rus_yevdokymenko

На кадре Ротару запечатлена не с привычными длинными чёрными волосами, а в яркой шапочке. Сейчас исполнительница, как сообщается, живёт на Сардинии вместе с сыном и невесткой, а её внуки находятся в США.

Евдокименко при этом продолжает вести бизнес в России. С 2015 года он является гражданином РФ, платит налоги, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимает должность директора бутик-отеля «Вилла София».

Ранее Life.ru сообщал, что Ротару отказалась от 200 тысяч евро за пять песен в Дубае из-за боевых действий. Нынешним летом Софии Михайловне исполнится 79 лет. Фанаты певицы, впрочем, не теряют надежды вновь увидеть её на сцене, но пока сама артистка считает, что для возвращения не время.