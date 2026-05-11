«Сильно сдала»: Редкое фото 78-летней Ротару встревожило поклонников
Поклонники не узнали похудевшую Софию Ротару на новом фото от её сына
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В честь Дня матери единственный наследник Софии Ротару, Руслан Евдокименко, трогательно поздравил свою звездную маму и представил публике её свежее фото. Снимок произвел настоящий фурор среди фанатов: многие были поражены, насколько изменилась 78-летняя певица. Поклонники активно обсуждали, что артистка заметно потеряла в весе и выглядит несколько измождённой.
София Ротару с сыном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ rus_yevdokymenko
На кадре Ротару запечатлена не с привычными длинными чёрными волосами, а в яркой шапочке. Сейчас исполнительница, как сообщается, живёт на Сардинии вместе с сыном и невесткой, а её внуки находятся в США.
Евдокименко при этом продолжает вести бизнес в России. С 2015 года он является гражданином РФ, платит налоги, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и занимает должность директора бутик-отеля «Вилла София».
Ранее Life.ru сообщал, что Ротару отказалась от 200 тысяч евро за пять песен в Дубае из-за боевых действий. Нынешним летом Софии Михайловне исполнится 79 лет. Фанаты певицы, впрочем, не теряют надежды вновь увидеть её на сцене, но пока сама артистка считает, что для возвращения не время.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.