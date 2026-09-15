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Регион
Опубликовано 15 сентября, 13:03

Актриса Татьяна Васильева в 79 лет стала бабушкой в восьмой раз

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

В семье народной артистки России Татьяны Васильевой произошло новое пополнение — актриса стала бабушкой в восьмой раз. У её сына Филиппа Васильева и его супруги Марии Болонкиной родился мальчик.

Ребёнок появился на свет 13 сентября. Родители назвали сына Иосифом и поделились радостной новостью в личном блоге. Для Филиппа и Марии это уже четвёртый общий ребёнок. Вместе они также воспитывают двух дочерей и сына.

У Васильева есть ещё двое сыновей от первого брака. Ещё двух внуков Татьяне Васильевой подарила её дочь Елизавета. Таким образом, теперь у 79-летней артистки восемь внуков.

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Ранее Life.ru писал, что 50-летний комик Вадим Галыгин и его супруга певица Ольга Вайнилович стали родителями. Четвёртый для артиста ребёнок появился на свет 26 июня. Супруги сразу опубликовали фотографии в социальных сетях и не стали скрывать радостную новость. Родители дали сыну имя Лука.

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Наталья Демьянова
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