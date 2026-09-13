«Спасибо, что выбрала нас»: Гарик Харламов поделился первым фото новорождённой дочери

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук раскрыли пол и имя своего первого общего ребёнка. У супругов родилась девочка, которую назвали Алисой. Счастливые родители также поделились первым снимком малышки.

«Наша девочка родилась. Как в одном маленьком человеке может поместиться столько любви. Это какое-то совершенно невозможное и неописуемое счастье. Спасибо, что выбрала нас. Мы ждали тебя. Очень. Добро пожаловать домой, доченька», — написали супруги в личном блоге.

Для Ковальчук Алиса стала первым ребёнком, а Харламов стал отцом во второй раз. У комика также есть 12-летняя дочь Анастасия от брака с актрисой Кристиной Асмус.

О появлении малыша стало известно накануне. Коллеги Харламова по шоу «Кстати» объяснили его отсутствие на съёмках тем, что артист в этот момент становится отцом. Тогда ни пол, ни имя ребёнка не раскрывались.

Беременность Ковальчук супруги старались не афишировать. Ещё в 2025 году Харламов публично опровергал слухи о скором пополнении в семье.

Ранее Life.ru рассказывал о свадьбе Гарика Харламова и Катерины Ковальчук. Пара официально зарегистрировала отношения летом 2024 года.