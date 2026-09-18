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Опубликовано 18 сентября, 12:34

Акции и имущество «Уральских заводов» арестовали после иска Генпрокуратуры

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы группы компаний «Уральские заводы» и связанных с ней предприятий после иска Генеральной прокуратуры. В рамках обеспечительных мер суд запретил распоряжаться имуществом группы, а также акциями и долями в уставных капиталах семи компаний.

Ограничения коснулись, в частности, АО «Уральские заводы», АО «Уральские радиостанции», Сарапульского электрогенераторного завода, ООО «ЭБИСУ» и управляющих структур группы.

Иск Генпрокуратуры связан с шестью сделками по продаже акций, которые были заключены в период с 2023 по 2026 годы. Предварительные слушания по делу назначены на 9 октября. Ответчиками по иску значатся АО «Финансово-промышленная группа «Уральские заводы», которое сейчас является единственным акционером АО «Уральские заводы», бывший гендиректор ФПГ «Уральские заводы» Виталий Шурыгин, а также Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Татьяна Ушакова, Вероника Нудько, Василь Мусин, Любовь Кузьмина, Олег Липатов, Андрей Перепелица, Елизавета Широких и Татьяна Анюшина. Их имущество также арестовано.

Ранее одного из фигурантов дела — Василя Мусина — обвинили в мошенничестве при поставках радиостанций «Эрика» для МВД и Росгвардии. Следствие считает, что при производстве использовались китайские комплектующие, не предусмотренные условиями госконтрактов, а ущерб составил более 380 млн рублей. Сам Мусин вину не признаёт. По его словам, ущерба по делу нет, а бюджетные средства не были похищены.

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Минпромторг подал два иска к Уральскому заводу гражданской авиации на ₽4,84 млрд

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Андрей Бражников
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