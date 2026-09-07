Минпромторг подал два иска к Уральскому заводу гражданской авиации на ₽4,84 млрд

Минпромторг России потребовал взыскать с Уральского завода гражданской авиации почти 4,84 млрд рублей. Ведомство направило в Арбитражный суд Москвы сразу два иска к предприятию, следует из картотеки судебной инстанции.

Сумма требований по одному заявлению составляет 4,32 млрд рублей, по второму — 517,89 млн. Оба обращения поступили в суд 3 сентября. Причины разбирательств пока не раскрываются. В Минпромторге и пресс-службе УЗГА комментировать претензии отказались.

Уральский завод гражданской авиации разрабатывает, производит и испытывает авиатехнику, а также ремонтирует и обслуживает воздушные суда и их компоненты. Среди проектов предприятия — лёгкий многоцелевой самолёт ЛМС-901 «Байкал» и турбовинтовой региональный ТВРС-44 «Ладога». Они создавались для замены Ан-2, Як-40, Ан-24 и Ан-26 на местных и региональных авиалиниях.

Ранее Life.ru рассказывал, что в УЗГА опровергли сообщения о заморозке проекта самолёта «Ладога». На предприятии заверили, что разработка продолжается. При этом на заводе уточнили: учитывая, что другой региональный самолёт Ил-114-300 уже почти готов, а рынок для таких машин ограничен, «Ладогу» могут переделать в грузовую версию.