Альберта намылилась на выход: Нефтяная провинция решает судьбу союза с Канадой

В канадской провинции Альберта 19 октября проходит голосование, которое может стать первым шагом к её отделению от Канады. Жителям одного из главных нефтедобывающих регионов страны предстоит решить, хотят ли они сохранить нынешний статус или запустить юридическую процедуру, ведущую к референдуму о независимости. Об этом сообщает CBC.

При этом нынешнее голосование не предполагает немедленного выхода Альберты из состава Канады. Если большинство поддержит сепаратистскую инициативу, провинциальным властям предстоит пройти предусмотренные законодательством процедуры, прежде чем вопрос окончательного отделения можно будет вынести на обязательный референдум.

Против разделения страны выступили как представители правящей партии, так и оппозиционные политики. Премьер-министр Канады Марк Карни призвал жителей сохранить единство государства. Руководитель правительства самой Альберты Даниэль Смит также выступила за сохранение провинции в составе страны, хотя именно её администрация организовала голосование.

Сторонники независимости считают, что Оттава препятствует экономическому развитию региона, прежде всего из-за федеральной энергетической и экологической политики. Они также недовольны распределением налоговых поступлений и доходов от добычи природных ресурсов.

Альберта имеет ключевое значение для канадской нефтяной отрасли. На её территории сосредоточена основная часть нефтедобычи страны, включая огромные запасы нефтеносных песков. Поэтому возможное отделение провинции затронуло бы не только политическое устройство Канады, но и её экономику.

При этом опросы показывают, что большинство жителей пока не поддерживают независимость. Согласно исследованию Angus Reid, около 66% респондентов намеревались проголосовать за сохранение Альберты в составе Канады.

Голосование завершится вечером 19 октября по местному времени. Предварительные результаты ожидаются в течение следующих 48 часов. Даже в случае победы сторонников отделения вопрос независимости потребует дальнейших юридических и политических решений.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Альберты назначили на 19 октября голосование о возможном отделении от Канады. Премьер провинции Даниэль Смит тогда пояснила, что даже поддержка инициативы большинством жителей не приведёт к немедленному провозглашению независимости. Речь пойдёт лишь о запуске юридической процедуры, необходимой для организации следующего референдума.