В Канаде объявили траур после взрыва на военной базе Уэйнрайт

В Канаде взрыв и последующий пожар на военной базе Уэйнрайт унесли жизни четырёх военнослужащих. Ещё десятки человек получили ранения, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. О последствиях происшествия сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

«Пожар быстро распространился и охватил базу канадских вооружённых сил Уэнрайт в провинции Альберта. Это одна из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили с канадскими ВС на канадской территории в мирное время», — заявил Карни.

После гибели военнослужащих власти Канады объявили национальный траур. На всех федеральных зданиях страны приспустили государственные флаги.