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Опубликовано 18 октября, 21:27

В Канаде объявили траур после взрыва на военной базе Уэйнрайт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SkazovD

В Канаде взрыв и последующий пожар на военной базе Уэйнрайт унесли жизни четырёх военнослужащих. Ещё десятки человек получили ранения, состояние пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. О последствиях происшествия сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

«Пожар быстро распространился и охватил базу канадских вооружённых сил Уэнрайт в провинции Альберта. Это одна из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили с канадскими ВС на канадской территории в мирное время», — заявил Карни.

После гибели военнослужащих власти Канады объявили национальный траур. На всех федеральных зданиях страны приспустили государственные флаги.

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Ранее Life.ru сообщал, что взрыв произошёл на военной базе Уэйнрайт в провинции Альберта. После него на территории объекта начался крупный пожар. По предварительной информации, происшествие случилось на учебном полигоне во время стрельб. Предположительно, в ходе учений повредили газопровод, который проходил по территории военной базы.

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Лия Мурадьян
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