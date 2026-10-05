США вывели все самолёты с британской базы Фэрфорд из-за угрозы теракта
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Американские военные вывезли все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы Фэрфорд из-за опасений за безопасность объекта. Решение приняли на фоне расследования предполагаемой подготовки теракта против территории. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, на авиабазе находилось около десяти бомбардировщиков. Военные перебросили все самолёты на их постоянные места дислокации в США. При этом Пентагон подтвердил, что воздушные суда сохраняют боеготовность.
Как писал Life.ru, инцидент возле авиабазы Фэрфорд произошёл 27 сентября. Британские правоохранительные органы задержали пятерых граждан страны по подозрению в подготовке нападения на объект, который используют американские военные. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона проводила собственное расследование. По его словам, задержанные «намеревались нанести серьёзный ущерб» авиабазе. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в произошедшем прослеживается «иностранный след».
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