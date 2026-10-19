Александр Олешко проговорился о жене, которую тщательно скрывает

Александр Олешко впервые раскрыл небольшую подробность о супруге, которую много лет скрывает от публики. Оказалось, что у избранницы 50-летнего актёра карие глаза. Однако на этом откровения закончились: артист дал понять, что остальные подробности семейной жизни предпочитает держать при себе.

На благотворительном фестивале «Белая трость» журналисты вновь попытались расспросить Олешко о его второй половинке. Но далеко продвинуться им не удалось, передаёт «Абзац».

«Глаза карие, а дальше оставьте это мне», — ответил артист.

Продолжать разговор о жене он не захотел, предложив представителям прессы переключиться на другую тему. «Спросите меня лучше про юбилей», — попросил Олешко.

О том, что его сердце давно занято, актёр рассказал ещё весной 2023 года в программе Леры Кудрявцевой. Тогда он признался, что счастлив во втором браке, но не назвал ни имени, ни возраста возлюбленной. Известно лишь, что женщина не имеет отношения к киноиндустрии и шоу-бизнесу, а публичная жизнь её совершенно не привлекает.

До этого артист был женат на актрисе Ольге Беловой. Их знакомство произошло на вечеринке общих друзей, однако семейное счастье оказалось недолгим. Примерно через два года супруги расстались.

Ранее Life.ru рассказывал о юбилейном концерте Александра Олешко, на котором выступила певица Пелагея. Исполнительница призналась, что не знает, чем можно удивить артиста, отметившего 50-летие, но выразила надежду, что сумела порадовать его своим выступлением.