«Каждый день сюрпризы»: Пелагея рассказала, чем можно удивить даже искушённого артиста

Заслуженная артистка России Пелагея призналась, что даже при насыщенной творческой жизни продолжает ежедневно сталкиваться с неожиданностями и находить поводы для радости. Об этом певица рассказала в беседе с Пятым каналом на юбилейном концерте Александра Олешко.

Исполнительницу спросили, какой подарок или поступок способен удивить именинника, отметившего 50-летие. Однозначного ответа у неё не нашлось, однако артистка выразила надежду, что сумела порадовать коллегу своим выступлением.

«Я не знаю, чем его можно удивить. Я надеюсь, что я сегодня тем, что спела, может быть, не удивила его, но порадовала, дай бог», — поделилась Пелагея.

Пелагея призналась, что жизнь удивляет её каждый день. Видео © Пятый канал

Говоря о собственных впечатлениях, певица призналась, что не утратила способности удивляться происходящему вокруг. По её словам, жизнь настолько непредсказуема, что практически каждый день приносит что-то новое.

Ранее исполнительница также откровенно рассказывала о своём отношении к внешности. Она призналась, что постоянно следит за весом из-за склонности к полноте и старается контролировать питание.

Кроме того, знаменитость вспомнила о проблемах с кожей, которые прежде не удавалось скрыть даже плотным сценическим гримом. Улучшить её состояние помогли правильно подобранный уход и изменения в рационе.

Сейчас Пелагея регулярно посещает косметолога, пользуется домашними средствами и специальными устройствами для поддержания красоты. При этом от филлеров она отказывается, предпочитая доверять специалисту в выборе необходимых процедур.

Ранее Пелагея объяснила, что брак с хоккеистом Иваном Телегиным распался из-за несовпадения взглядов на семейную жизнь. Спортсмен вернулся к привычному образу жизни, который её не устраивал. Она также подтвердила измены бывшего супруга, отметив, что он не променял её на другую, а «просто очень быстро начал встречаться с другой девушкой» после расставания.