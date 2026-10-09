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Регион
Опубликовано 9 октября, 20:30

Пелагея впервые раскрыла причину развода с хоккеистом Телегиным

Пелагея впервые назвала измену мужа одной из причин развода

Иван Телегин и Пелагея. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Иван Телегин и Пелагея. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Певица Пелагея впервые подробно объяснила, почему распался её брак с хоккеистом Иваном Телегиным, признавшись в изменах бывшего супруга и его заблаговременной подготовке к расставанию. О личной жизни артистка откровенно рассказала в интервью Лауре Джугелии.

По словам исполнительницы, в какой-то момент их представления о семейной жизни перестали совпадать. Спортсмен вернулся к привычному для него образу жизни, который совершенно не устраивал жену. Именно разница во взглядах на брак стала одной из причин разрыва.

Пелагея также подтвердила, что в отношениях была неверность. При этом она уточнила, что речь шла вовсе не о девушке, с которой Телегин начал встречаться вскоре после расставания.

«Не то чтобы он променял меня на другую девушку, он просто очень быстро начал встречаться с другой девушкой», — отметила она.

Кроме того, артистка рассказала о подготовке хоккеиста к уходу из семьи. По её словам, бывший муж заранее продумывал свои действия, в том числе связанные с выводом денежных средств. Поэтому решение о расставании не было для него внезапным.

Исполнительница ответила и на давние обвинения в том, что когда-то сама увела Ивана у другой девушки. Пелагея заверила, что в начале их романа не знала о том, что избранник всё ещё состоит в отношениях.

Пелагея растрогала поклонников редким фото дочери от хоккеиста Телегина
Пелагея растрогала поклонников редким фото дочери от хоккеиста Телегина

Ранее Life.ru сообщал о судебных разбирательствах Пелагеи и Телегина из-за раздела имущества. В августе 2022 года суд отклонил апелляцию хоккеиста, который пытался оспорить принятое ранее решение. Позднее между бывшими супругами возник конфликт из-за запрета на выезд их дочери Таисии за границу. В декабре 2024 года стало известно, что спортсмен вновь добился ограничения поездок девочки за пределы России. В сентябре 2026 года Пелагея проиграла суд по делу об исполнительском сборе в размере около пяти миллионов рублей. Спор возник при взыскании с бывшего мужа порядка 72 миллионов рублей в пользу артистки. Суд отказался удовлетворить её жалобу на действия пристава.

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Юлия Сафиулина
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