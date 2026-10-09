Пелагея впервые раскрыла причину развода с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея впервые подробно объяснила, почему распался её брак с хоккеистом Иваном Телегиным, признавшись в изменах бывшего супруга и его заблаговременной подготовке к расставанию. О личной жизни артистка откровенно рассказала в интервью Лауре Джугелии.

По словам исполнительницы, в какой-то момент их представления о семейной жизни перестали совпадать. Спортсмен вернулся к привычному для него образу жизни, который совершенно не устраивал жену. Именно разница во взглядах на брак стала одной из причин разрыва.

Пелагея также подтвердила, что в отношениях была неверность. При этом она уточнила, что речь шла вовсе не о девушке, с которой Телегин начал встречаться вскоре после расставания.

«Не то чтобы он променял меня на другую девушку, он просто очень быстро начал встречаться с другой девушкой», — отметила она.

Кроме того, артистка рассказала о подготовке хоккеиста к уходу из семьи. По её словам, бывший муж заранее продумывал свои действия, в том числе связанные с выводом денежных средств. Поэтому решение о расставании не было для него внезапным.

Исполнительница ответила и на давние обвинения в том, что когда-то сама увела Ивана у другой девушки. Пелагея заверила, что в начале их романа не знала о том, что избранник всё ещё состоит в отношениях.