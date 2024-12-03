Бывший муж Пелагеи вновь запретил дочери выезд за границу: конфликт продолжается

Бывший хоккеист Иван Телегин снова оказался в центре внимания из-за судебного конфликта с певицей Пелагеей, матерью их 7-летней дочери Таисии. «СтарХит» сообщает, что на этот раз Телегин добился отмены решения суда и вновь запретил девочке выезд за границу. Это стало неприятным сюрпризом для семьи.

Полгода назад Таисия уже столкнулась с подобной ситуацией, когда в московском аэропорту ей не позволили улететь с бабушкой в Турцию. Тогда запрет на выезд стал неожиданностью и вызвал слёзы у девочки. Телегин, по словам источников, использует такие меры, чтобы отыграться за собственные неудачи, включая запрет на выезд из России из-за неисполненного решения суда по разделу имущества и окончание контракта с хоккейным клубом.

В августе адвокаты Пелагеи смогли снять запрет, однако недавно Московский областной суд вновь встал на сторону Телегина, лишив Таисию возможности провести новогодние каникулы на море. Телегин утверждает, что боится, что Пелагея увезет дочь навсегда, несмотря на плотный график концертов певицы в России.

Представитель Пелагеи, Филипп Рябченко, выразил разочарование решением суда, отметив, что гастрольный график певицы был составлен с учётом зимних каникул дочери. «Тася очень ждала путешествия с мамой, но Телегин продолжает мстить, не думая о чувствах ребёнка», — отметил он.

За последние восемь месяцев Телегин не попытался извиниться перед дочерью за свои действия, что усилило обиду Таисии. Он вспоминает о дочери только в преддверии судебных разбирательств, что вызывает недоумение у представителей Пелагеи. Последний раз он проявил интерес к жизни дочери, только подав апелляционную жалобу.