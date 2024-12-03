Бывший муж Пелагеи вновь запретил дочери выезд за границу: конфликт продолжается
Пелагея с дочкой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pelageya_insta
Бывший хоккеист Иван Телегин снова оказался в центре внимания из-за судебного конфликта с певицей Пелагеей, матерью их 7-летней дочери Таисии. «СтарХит» сообщает, что на этот раз Телегин добился отмены решения суда и вновь запретил девочке выезд за границу. Это стало неприятным сюрпризом для семьи.
Полгода назад Таисия уже столкнулась с подобной ситуацией, когда в московском аэропорту ей не позволили улететь с бабушкой в Турцию. Тогда запрет на выезд стал неожиданностью и вызвал слёзы у девочки. Телегин, по словам источников, использует такие меры, чтобы отыграться за собственные неудачи, включая запрет на выезд из России из-за неисполненного решения суда по разделу имущества и окончание контракта с хоккейным клубом.
В августе адвокаты Пелагеи смогли снять запрет, однако недавно Московский областной суд вновь встал на сторону Телегина, лишив Таисию возможности провести новогодние каникулы на море. Телегин утверждает, что боится, что Пелагея увезет дочь навсегда, несмотря на плотный график концертов певицы в России.
Представитель Пелагеи, Филипп Рябченко, выразил разочарование решением суда, отметив, что гастрольный график певицы был составлен с учётом зимних каникул дочери. «Тася очень ждала путешествия с мамой, но Телегин продолжает мстить, не думая о чувствах ребёнка», — отметил он.
За последние восемь месяцев Телегин не попытался извиниться перед дочерью за свои действия, что усилило обиду Таисии. Он вспоминает о дочери только в преддверии судебных разбирательств, что вызывает недоумение у представителей Пелагеи. Последний раз он проявил интерес к жизни дочери, только подав апелляционную жалобу.
Пелагея, воспитывающая дочь самостоятельно, никогда не препятствовала общению Таисии с отцом. Однако попыток наладить контакт со стороны Телегина не было, несмотря на его утверждения о страхе за судьбу ребёнка. Юристы Пелагеи планируют обжаловать постановление суда, считая, что интересы девочки должны быть приоритетом. Конфликт между бывшими супругами продолжается, вызывая общественное внимание и вопросы о том, как будут развиваться события дальше.
Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году, в 2017-м у пары родилась дочь. Летом 2020-го супруги развелись. Спустя несколько месяцев после этого хоккеист снова женился. Его новой возлюбленной оказалась блондинка Мария Гончар. А этим летом между бывшими супругами разгорелся скандал: Пелагея заявила, что Иван Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери Таисии за рубеж. Из-за этого сорвались каникулы ребёнка.