Пелагея выиграла у хоккеиста Телегина ещё один суд на четверть миллиона рублей
Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея развелись четыре года назад, но до сих пор выясняют отношения. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской) / pelageya_insta
Певица Пелагея потребовала с бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, вернуть ей деньги за обслуживание их общего дома, который они совместно приобрели через год после свадьбы за 75 миллионов рублей.
По данным SHOT, особняк в коттеджном посёлке Madison Park супруги купили в 2017 году и тогда же заключили договор на его обслуживание. Платить за это должен был хоккеист. Однако в июне прошлого года он перестал это делать. За восемь месяцев — до февраля этого года — накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама, а позже подала в суд на бывшего. Хоккеист должен был ей вернуть потраченное, однако денег артистке не перевёл. Спортсмен утверждает, что у него нет денег, а его зарплата уходит на погашение алиментов. Иск Пелагеи был полностью удовлетворён.
В итоге теперь против Телегина приставы открыли ещё одно исполнительное производство — он должен бывшей жене 253 тысячи 471 рубль.
К слову, бывшего мужа Пелагии в последнее время преследует чёрная полоса. Ранее Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долгов по ипотеке на 64 миллиона рублей. Кроме того, певица добилась отмены запрета бывшего мужа на выезд их семилетней дочери Таисии за границу. По словам адвоката, спортсмен до последнего пытался оспорить иск бывшей жены, но "аргументация была смехотворной". Оказалось, хоккеист боялся, что Пелагея вывезет дочь за границу на постоянное место жительства (ПМЖ).