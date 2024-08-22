Пелагея выиграла у хоккеиста Телегина ещё один суд на четверть миллиона рублей

По данным SHOT, особняк в коттеджном посёлке Madison Park супруги купили в 2017 году и тогда же заключили договор на его обслуживание. Платить за это должен был хоккеист. Однако в июне прошлого года он перестал это делать. За восемь месяцев — до февраля этого года — накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама, а позже подала в суд на бывшего. Хоккеист должен был ей вернуть потраченное, однако денег артистке не перевёл. Спортсмен утверждает, что у него нет денег, а его зарплата уходит на погашение алиментов. Иск Пелагеи был полностью удовлетворён.