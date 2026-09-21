Пелагея проиграла суд из-за исполнительского сбора в 5 млн рублей

Певица Пелагея проиграла суд, в котором оспаривала действия судебного пристава в рамках исполнительного производства о взыскании долга в 72 млн рублей. Об этом сообщил корреспондент газеты «Известия».

Спор возник из-за исполнительского сбора в размере около 5 млн рублей — суд отказал артистке в удовлетворении иска. Исполнительное производство было возбуждено для взыскания в пользу Пелагеи около 72 млн рублей с её бывшего супруга, хоккеиста Ивана Телегина. Ранее суд постановил обратить взыскание на принадлежащую должнику половину дома.

По данным издания, около 72 млн рублей были перечислены на счёт службы судебных приставов, однако обратно вернулись 67 млн — 5 млн удержали в счёт исполнительского сбора. Представители певицы обращали внимание, что у должника есть два автомобиля, на которые, по их мнению, пристав мог обратить взыскание.

Адвокат певицы пояснил, что суд применил новые положения закона «Об исполнительном производстве», вступившие в силу в январе 2026 года. С этого года исполнительский сбор по имущественным требованиям увеличен с 7 до 12%, а основная его часть удерживается по мере взыскания задолженности.

Ранее сообщалось, что долг хоккеиста Ивана Телегина перед Пелагеей сократился с 71 млн до 8,4 млн рублей, но поиск его имущества в пользу бывшей жены продолжается. Сейчас в отношении спортсмена открыты пять исполнительных производств, четыре из которых — имущественные взыскания в пользу физических и юридических лиц.