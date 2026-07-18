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18 июля, 12:11

Имущество Телегина могут распродать с торгов в счёт долга перед Пелагеей

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Имущество олимпийского чемпиона, бывшего хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина может быть выставлено на торги и распродано в счёт погашения задолженности перед его бывшей женой, заслуженной артисткой России Пелагеей. Об этом ТАСС сообщила адвокат коллегии «Адвокат Премиум» Ирина Стельмах.

Юрист пояснила, что если активы спортсмена будут найдены, арестованы и не подпадут под запрет на взыскание, судебный пристав вправе передать их на принудительную реализацию через электронные торги. Вырученные деньги направят на погашение долга. Ранее сообщалось, что имущество Телегина объявлено в розыск — это означает, что приставы принимают меры по его установлению.

Стельмах добавила, что если должник полностью исполнит требования, исполнительное производство прекратят, а аресты и ограничения снимут. При наличии официальных доходов или ликвидного имущества у приставов есть механизмы для взыскания, однако полная гарантия зависит от достаточности активов.

Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб
Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб

Ранее сообщалось, что долг хоккеиста Ивана Телегина перед приставами снизился с 71 млн до 8,4 млн рублей, но розыск имущества в пользу бывшей жены Пелагеи продолжается. Сейчас в отношении спортсмена открыто пять производств, четыре из них — имущественные взыскания на сумму более 8,4 млн рублей.

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Анастасия Никонорова
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