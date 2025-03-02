«Пользуется спросом у чиновников»: Стало известно, сколько получает Пелагея за один концерт

Выступление заслуженной артистки РФ, певицы Пелагеи стоит не менее 2 миллионов рублей, рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов. По его словам, даже после ухода из проекта «Голос» исполнительница остаётся очень востребованной.

«Сейчас у неё один концерт стоит в районе 2,5 млн рублей. Это, соответственно, за одно сольное выступление в каком-то из регионов России. Часто ли выступает? В целом она остаётся востребованной артисткой. Она очень частый гость в Кремлёвском дворце на различных государственных мероприятиях, и не только», — заявил продюсер в беседе с порталом «Страсти».

Дворцов отметил, что в настоящее время Пелагея находится на «пьедестале». Он подчеркнул, что она востребована, особенно среди чиновников и представителей государственных структур. По его словам, её можно смело назвать настоящей заслуженной артисткой и профессионалом.