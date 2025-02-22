Кино, театр и реклама: Раскрыт гонорар Милоша Биковича
Продюсер Дворцов: Милош Бикович просит от 3 миллионов рублей за съёмку
Милош Бикович. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Популярный сербский актёр Милош Бикович просит от трёх миллионов рублей за съёмку. Размер его гонорара раскрыл продюсер Сергей Дворцов. По словам шоумена, на высокий ценник звезды влияет его востребованность в кино, театре и в рекламе.
«Его можно считать одним из самых популярных и востребованных артистов нашего времени. Востребован он у многих режиссёров на съёмочных площадках, в театрах и тому подобное. В рекламных контрактах его очень часто зовут участвовать. Гонорары у него немаленькие. В районе 3-4 млн рублей», — отметил собеседник портала «Страсти».
Ранее Милош Бикович заявил, что его жизнь неразрывно связана с Россией. По его словам, судьбы РФ и Сербии тесно переплетены. Кстати, артист уже признавался в любви к России. Напомним, в нашей стране звезду знают по фильму «Холоп», сериалам «Отель Элеон», «Гранд» и другим.