Кино, театр и реклама: Раскрыт гонорар Милоша Биковича

Популярный сербский актёр Милош Бикович просит от трёх миллионов рублей за съёмку. Размер его гонорара раскрыл продюсер Сергей Дворцов. По словам шоумена, на высокий ценник звезды влияет его востребованность в кино, театре и в рекламе.

«Его можно считать одним из самых популярных и востребованных артистов нашего времени. Востребован он у многих режиссёров на съёмочных площадках, в театрах и тому подобное. В рекламных контрактах его очень часто зовут участвовать. Гонорары у него немаленькие. В районе 3-4 млн рублей», — отметил собеседник портала «Страсти».