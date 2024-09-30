«Всем мамам мира низкий поклон»: Милош Бикович впервые рассказал о своём сыне

Сербский актёр Милош Бикович впервые рассказал о проблемах, связанных с отцовством. Артист часто не высыпается, однако ездить куда-либо без сына и жены для него трудно. Об этом он рассказал в интервью программе «Кино в деталях».

«Я до сих не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. И я раньше думал, что я страдал, а сейчас — нет. То, чему я научился, это то, что каждой женщине, родившей ребёнка, надо создать памятник. Это очень тяжело... Всем мамам мира низкий поклон», — сказал Бикович.