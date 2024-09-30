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30 сентября, 19:25

«Всем мамам мира низкий поклон»: Милош Бикович впервые рассказал о своём сыне

Новоиспечённый отец Милош Бикович пожаловался на трудности семейной жизни

Милош Бикович с женой Иваной Малич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bikovic

Милош Бикович с женой Иваной Малич. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bikovic

Сербский актёр Милош Бикович впервые рассказал о проблемах, связанных с отцовством. Артист часто не высыпается, однако ездить куда-либо без сына и жены для него трудно. Об этом он рассказал в интервью программе «Кино в деталях».

«Я до сих не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. И я раньше думал, что я страдал, а сейчас — нет. То, чему я научился, это то, что каждой женщине, родившей ребёнка, надо создать памятник. Это очень тяжело... Всем мамам мира низкий поклон», — сказал Бикович.

Также актёр сообщил, что они с супругой живут на три страны. Они часто бывают в Белграде, Черногории и Москве. Сын до сих пор иногда просыпается по ночам, однако Бикович всё равно берёт его с собой в поездки. Например, маленький Василий был вместе с ним во время командировки в Туле.

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Год назад Милош Бикович впервые стал отцом. На свет появился сын Василий, фотографиями с которым артист часто делится в соцсетях. Ранее Бикович делился кадрами с совместной прогулки по лесу с женой и ребёнком.

Полина Никифорова
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