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1 июля, 12:09

"Насладился прогулками": Милош Бикович показал фото с возлюбленной и маленьким сыном

Звезда "Холопа" Бикович показал редкие фотографии с возлюбленной и сыном

Милош Бикович гуляет с сыном. Обложка © Telegram / MilosBikovic

Милош Бикович гуляет с сыном. Обложка © Telegram / MilosBikovic

Популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович показал редкие фотографии со своей возлюбленной и сыном, который появился на свет в одной из клиник Белграда в начале этого года. На снимках семья прогуливалась по подмосковному отелю с коляской.

"Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и, главное, отдохнул", — подписал фотографии 36-летний артист в телеграм-канале.

Милош Бикович со своей возлюбленной Иваной Малич. Фото © Telegram / MilosBikovic

Милош Бикович со своей возлюбленной Иваной Малич. Фото © Telegram / MilosBikovic

В начале января Life.ru писал, что звезда фильмов "Вызов" и "Холоп" Милош Бикович впервые стал отцом. На странице в соцсети он опубликовал трогательный рисунок. Матерью ребёнка стала возлюбленная артиста — юрист Ивана Малич. Впервые в свет пара вышла около года назад, а спустя несколько месяцев стало известно, что молодые люди ждут ребёнка. Бикович принял поздравления фанатов и попросил СМИ не терроризировать его и мать будущего сына.

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Наталья Исакова
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