"Насладился прогулками": Милош Бикович показал фото с возлюбленной и маленьким сыном

Популярный в России актёр сербского происхождения Милош Бикович показал редкие фотографии со своей возлюбленной и сыном, который появился на свет в одной из клиник Белграда в начале этого года. На снимках семья прогуливалась по подмосковному отелю с коляской.

"Насладился прогулками по лесу в приятной компании, вкусно поел и, главное, отдохнул", — подписал фотографии 36-летний артист в телеграм-канале.

Милош Бикович со своей возлюбленной Иваной Малич. Фото © Telegram / MilosBikovic