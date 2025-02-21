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21 февраля, 11:40

«Тесно переплетены»: Милош Бикович заявил, что его жизнь неразрывно связана с Россией

Милош Бикович: Историю РФ я воспринимаю как свою, судьбы наших стран переплетены

Родившийся в Белграде актёр Милош Бикович заявил, что его судьба тесно связана с Россией, и он уже давно считает российскую историю частью своей жизни. По его словам, судьбы РФ и Сербии тесно переплетены.

«Поскольку я серб, который уже давно живёт в России и принят как свой, моя жизнь неразрывно связана с русской реальностью и русским обществом, поэтому и историю России я давно воспринимаю как свою. Тем более, чтобы судьбы наших стран всегда были тесно переплетены», — поделился актёр в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для личностного роста и понимания настоящего и будущего важно изучать прошлое и находить в нем ответы.

Милош Бикович на VK Fest рассказал, что для него значит русская культура
Милош Бикович на VK Fest рассказал, что для него значит русская культура

Ранее Бикович признался в любви к России. По мнению актёра, известного по фильму «Холоп» и сериалам «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья империи», его «роман» с Россией начался с увлечения русской литературой, которое затем перешло в кино и оказало влияние на его жизнь. Он добавил, что чтение российской литературы позволяет «как будто открыть внутренние глаза».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Александра Мышляева
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