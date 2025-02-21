Родившийся в Белграде актёр Милош Бикович заявил, что его судьба тесно связана с Россией, и он уже давно считает российскую историю частью своей жизни. По его словам, судьбы РФ и Сербии тесно переплетены.

«Поскольку я серб, который уже давно живёт в России и принят как свой, моя жизнь неразрывно связана с русской реальностью и русским обществом, поэтому и историю России я давно воспринимаю как свою. Тем более, чтобы судьбы наших стран всегда были тесно переплетены», — поделился актёр в беседе с РИА «Новости».

Он подчеркнул, что для личностного роста и понимания настоящего и будущего важно изучать прошлое и находить в нем ответы.