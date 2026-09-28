Алексей Орлов досрочно ушёл с поста мэра Екатеринбурга
Алексей Орлов. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Алексей Орлов досрочно сложил полномочия главы Екатеринбурга после избрания депутатом Законодательного собрания Свердловской области. Об этом сообщили на заседании региональной избирательной комиссии.
В избирком поступило заявление Орлова о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата областного парламента. На выборах он возглавлял Кировскую территориальную группу списка «Единой России».
Орлов получил мандат депутата Заксобрания после распределения мест внутри партийного списка. Для перехода в областной парламент ему было необходимо оставить пост главы Екатеринбурга.
Алексей Орлов руководил уральской столицей с февраля 2021 года. В феврале 2026-го депутаты городской думы переизбрали его мэром ещё на один срок: тогда за его кандидатуру проголосовали 33 депутата, один воздержался.
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