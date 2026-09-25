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Опубликовано 25 сентября, 13:12

Из мэрского кресла в депутатское: Марченко покинул пост главы Волгограда

Владимир Марченко покинул пост мэра Волгограда после избрания в Госдуму

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В администрации Волгограда сменится руководство после избрания действующего мэра Владимира Марченко депутатом Госдумы девятого созыва. Городская дума на внеочередном заседании 25 сентября приняла его добровольную отставку.

Уже с 26 сентября обязанности градоначальника перейдут к 47-летнему Шафрану Тепшинову. До этого он занимал пост заместителя главы города и отвечал за жилищно-коммунальное хозяйство.

Новый временный руководитель окончил Волгоградскую академию государственной службы. Ранее он работал в администрациях Центрального и Кировского районов, а затем в течение пяти лет возглавлял Советский район. В мэрию на должность заместителя главы Тепшинов перешёл в 2024 году.

57-летний Марченко руководил Волгоградом на протяжении пяти лет. Теперь он продолжит политическую карьеру на федеральном уровне в качестве депутата нижней палаты парламента.

Выступая перед гордумой, бывший мэр поблагодарил коллег за совместную работу и выразил уверенность, что городская команда продолжит реализацию начатых проектов. Председатель думы Владлен Колесников, в свою очередь, пожелал ему успехов на новом месте.

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Ранее Life.ru рассказывал о результатах выборов в Госдуму девятого созыва. Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Половину депутатского корпуса формируют победители в одномандатных округах, ещё 225 мест распределяются между партиями по федеральным спискам.

Больше новостей о выборах, парламенте и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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