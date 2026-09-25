Борис Ёлкин покинул пост главы Пскова и готовится возглавить областной парламент

Псковская городская дума досрочно прекратила полномочия главы города Бориса Ёлкина. Решение депутаты приняли 25 сентября на очередной сессии, сообщает региональный парламент.

Одновременно были досрочно прекращены полномочия депутатов городской думы Евгения Васильева и Антона Мороза. Ёлкин попросил об отставке по собственному желанию. После решения гордумы он заявил, что посвятил Пскову пять лет жизни, поблагодарил коллег за совместную работу и пожелал городу дальнейшего развития.

За несколько дней до этого президиум регионального политсовета «Единой России» утвердил кандидатуру Ёлкина на пост председателя Законодательного собрания Псковской области и руководителя партийной фракции в региональном парламенте. Ёлкин также получил депутатский мандат по партийному списку «Единой России». По итогам выборов партия набрала в регионе 53,69% голосов.

Ранее Life.ru писал о встрече Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Стороны обсуждали развитие промышленности и дорожной инфраструктуры, туризм, а также кадровые проблемы региона.