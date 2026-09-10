Путин обсудил с губернатором Ведерниковым развитие Псковской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Главными темами стали социально-экономическое развитие региона, промышленность, дорожное строительство, туризм и кадровые проблемы.

Путин обсудил с Ведерниковым развитие Псковской области. Видео © Кремль. Новости

Ведерников также рассказал главе государства о планах создать в регионе центр адаптивной физкультуры и спорта для участников и ветеранов СВО. Ранее власти области уже прорабатывали этот проект совместно с Минспортом России.

Отдельное внимание Путин обратил на дефицит кадров в социальной сфере. Президент подчеркнул, что региону необходимо продолжать работу по привлечению врачей и педагогов. Глава государства также указал на проблему несанкционированных свалок и призвал держать её на постоянном контроле.

В ходе встречи обсуждалось и развитие транспортной инфраструктуры. Ведерников доложил о строительстве и ремонте дорог, а также о мерах по развитию туристического потенциала Псковской области.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин поручил запустить во всех регионах электронную оценку работы социальных учреждений через «Госуслуги». Сервис позволяет жителям оценивать качество работы медицинских, образовательных, спортивных и культурных организаций. Президент потребовал распространить этот механизм по всей стране в кратчайшие сроки.