Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 11:46

Путин обсудил с губернатором Ведерниковым развитие Псковской области

Обложка © Пресс-служба Кремля

Обложка © Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Главными темами стали социально-экономическое развитие региона, промышленность, дорожное строительство, туризм и кадровые проблемы.

Путин обсудил с Ведерниковым развитие Псковской области. Видео © Кремль. Новости

Ведерников также рассказал главе государства о планах создать в регионе центр адаптивной физкультуры и спорта для участников и ветеранов СВО. Ранее власти области уже прорабатывали этот проект совместно с Минспортом России.

Отдельное внимание Путин обратил на дефицит кадров в социальной сфере. Президент подчеркнул, что региону необходимо продолжать работу по привлечению врачей и педагогов. Глава государства также указал на проблему несанкционированных свалок и призвал держать её на постоянном контроле.

В ходе встречи обсуждалось и развитие транспортной инфраструктуры. Ведерников доложил о строительстве и ремонте дорог, а также о мерах по развитию туристического потенциала Псковской области.

Кикоть доложил Путину, что преступность среди мигрантов сократилась на 40%
Кикоть доложил Путину, что преступность среди мигрантов сократилась на 40%

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин поручил запустить во всех регионах электронную оценку работы социальных учреждений через «Госуслуги». Сервис позволяет жителям оценивать качество работы медицинских, образовательных, спортивных и культурных организаций. Президент потребовал распространить этот механизм по всей стране в кратчайшие сроки.

Больше новостей о работе региональных властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Псковская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar