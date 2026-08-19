Путин поручил запустить электронную оценку социальных учреждений в России

Электронную оценку работы социальных учреждений через «Госуслуги» должны в кратчайшие сроки запустить во всех регионах России. Такое поручение дал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

С 2026 года сервис позволяет гражданам оценивать качество работы образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Пока такая возможность доступна только в 30 регионах страны.

«Призываю все субъекты федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений», — сказал Путин.

Президент также поручил синхронизировать сервис с развитием цифровых платформ, чтобы пользоваться им можно было без лишних сложностей, в том числе со смартфонов. По замыслу, жители смогут через электронные сервисы оставлять оценку работы школ, больниц, спортивных объектов и учреждений культуры.