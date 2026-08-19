Путин поручил запустить электронную оценку социальных учреждений в России
Обложка © Life.ru
Электронную оценку работы социальных учреждений через «Госуслуги» должны в кратчайшие сроки запустить во всех регионах России. Такое поручение дал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
С 2026 года сервис позволяет гражданам оценивать качество работы образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Пока такая возможность доступна только в 30 регионах страны.
«Призываю все субъекты федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений», — сказал Путин.
Президент также поручил синхронизировать сервис с развитием цифровых платформ, чтобы пользоваться им можно было без лишних сложностей, в том числе со смартфонов. По замыслу, жители смогут через электронные сервисы оставлять оценку работы школ, больниц, спортивных объектов и учреждений культуры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, а во втором квартале — на 1,3%. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию, где обсуждался план структурных изменений в экономике до 2030 года.
Больше новостей о российской экономике, инвестициях и решениях властей — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.