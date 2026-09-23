Путин внёс в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы региона

Владимир Путин внёс в Народное собрание Дагестана кандидатуры трёх претендентов на пост главы республики. Список опубликовала пресс-служба регионального парламента.

«Президент России Владимир Путин представил в народное собрание Республики Дагестан три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы РД Фёдор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», — говорится в сообщении.

Теперь депутатам предстоит выбрать руководителя республики из предложенной президентом тройки. Голосование проходит в закрытом режиме, а победителю необходимо получить большинство голосов от установленного числа парламентариев.

Напомним, Фёдор Щукин руководит Дагестаном в статусе временно исполняющего обязанности с 4 мая. До назначения он возглавлял Верховный суд республики. Щукин сменил Сергея Меликова, отставку которого президент принял по собственному желанию. Дату голосования по представленным кандидатурам парламент пока не назвал.