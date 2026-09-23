Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября, 16:26

Путин внёс в парламент Дагестана три кандидатуры на пост главы региона

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин внёс в Народное собрание Дагестана кандидатуры трёх претендентов на пост главы республики. Список опубликовала пресс-служба регионального парламента.

«Президент России Владимир Путин представил в народное собрание Республики Дагестан три кандидатуры на пост главы региона. Среди кандидатов: врио главы РД Фёдор Щукин, заместитель председателя НС РД Камил Давдиев, руководитель фракции КПРФ в НС РД Самир Абдулхаликов», — говорится в сообщении.

Теперь депутатам предстоит выбрать руководителя республики из предложенной президентом тройки. Голосование проходит в закрытом режиме, а победителю необходимо получить большинство голосов от установленного числа парламентариев.

Путин запросил доклад о переезде крупнейших госкомпаний из Москвы
Путин запросил доклад о переезде крупнейших госкомпаний из Москвы

Напомним, Фёдор Щукин руководит Дагестаном в статусе временно исполняющего обязанности с 4 мая. До назначения он возглавлял Верховный суд республики. Щукин сменил Сергея Меликова, отставку которого президент принял по собственному желанию. Дату голосования по представленным кандидатурам парламент пока не назвал.

Главные кадровые решения, выборы и работа органов власти — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar