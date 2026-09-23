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Регион
Опубликовано 23 сентября, 13:38

Путин запросил доклад о переезде крупнейших госкомпаний из Москвы

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин попросил главу Минэкономразвития Максима Решетникова доложить о ходе переезда головных офисов крупнейших государственных компаний из Москвы в регионы. Вопрос глава государства поднял на совещании с членами правительства.

«Есть вопрос, связанный с переездом головных офисов наших крупнейших госкомпаний в регионы из Москвы. Знаю, что этот процесс идёт. Он в каком состоянии сейчас находится?» — обратился Путин к министру.

После этого Решетников представил президенту подробный доклад о реализации этой работы.

Поручение о поэтапном переносе государственных корпораций, компаний с госучастием и головных организаций их структур Путин дал правительству ещё в 2024 году. Особое внимание при проработке переезда президент поручал уделить Уральскому, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Одним из примеров такого переноса стала «РусГидро», переместившая головной офис из Москвы в Красноярск.

Собянин улыбнулся после слов Путина о переезде госкомпаний из Москвы
Собянин улыбнулся после слов Путина о переезде госкомпаний из Москвы

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что суверенитет такой огромной страны, как Россия, определяется не только мощью столицы. По его словам, он зависит и от того, как каждый регион привлекает инвестиции, создаёт рабочие места и развивает производство.

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Анастасия Никонорова
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