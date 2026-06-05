Собянин улыбнулся после слов Путина о переезде госкомпаний из Москвы

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ затронул тему переноса штаб-квартир крупнейших государственных корпораций в субъекты федерации. В ходе дискуссии глава государства в дружелюбной манере обратился к мэру Москвы Сергею Собянину.

Путин про переезд крупных госкопаний. Видео © Life.ru

Глава государства напомнил о ранее достигнутых договорённостях: передислокация госкомпаний и корпораций должна разгрузить столицу, дать импульс развитию бизнеса в субъектах, укрепить их бюджеты и создать новые рабочие места. Оценивая влияние перемещения офисов на мегаполис, руководитель государства прямо заявил:

«Сергей Семёнович, столице это не повредит», — обратился президент к мэру Москвы Сергею Собянину. Реплика президента вызвала у градоначальника одобрительную улыбку.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: суверенитет такой огромной страны, как Россия, определяется не только мощью столицы, но и тем, как каждый регион привлекает инвестиции, создаёт рабочие места и развивает производство. На форуме организованы выставочные стенды субъектов Федерации.