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5 июня, 14:26

Собянин улыбнулся после слов Путина о переезде госкомпаний из Москвы

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ затронул тему переноса штаб-квартир крупнейших государственных корпораций в субъекты федерации. В ходе дискуссии глава государства в дружелюбной манере обратился к мэру Москвы Сергею Собянину.

Путин про переезд крупных госкопаний. Видео © Life.ru

Глава государства напомнил о ранее достигнутых договорённостях: передислокация госкомпаний и корпораций должна разгрузить столицу, дать импульс развитию бизнеса в субъектах, укрепить их бюджеты и создать новые рабочие места. Оценивая влияние перемещения офисов на мегаполис, руководитель государства прямо заявил:

«Сергей Семёнович, столице это не повредит», — обратился президент к мэру Москвы Сергею Собянину. Реплика президента вызвала у градоначальника одобрительную улыбку.

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Дарья Денисова
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