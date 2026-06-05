Бизнесу нужна ясность: Путин объяснил, без чего не будет сильной экономики
Путин заявил о важности частной инициативы для экономики России
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Президент России Владимир Путин заявил, что сильная, современная и динамичная экономика невозможна без развития частной инициативы. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Именно предприниматели и компании находят новые рыночные ниши, создают товары и услуги, а также поддерживают занятость, указал политик. Путин подчеркнул, что для высокой деловой активности бизнесу нужна предсказуемость и стабильный инвестиционный климат.
Глава государства отметил, что предприниматели должны чётко понимать, как устроены налоговая система, тарифы, регулирование, а также меры и механизмы государственной поддержки.
Путин во время выступления также заявил, что суверенитет страны сегодня определяют прежде всего люди — их знания, квалификация и умение работать с передовыми технологиями. По словам президента, именно человеческий потенциал становится ключевым ресурсом развития.
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