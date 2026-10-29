Алиев пропустит саммит тюркских государств в Турции ради футбольного финала

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не примет участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 30 октября в Анкаре. Причиной стали ранее запланированные мероприятия в Баку и плотный рабочий график главы государства. Об этом сообщает азербайджанское издание Caliber со ссылкой на агентство Report.

В частности, 30 октября Алиев должен принять участие в церемонии награждения финалистов чемпионата мира и фестиваля ФИФА среди футболистов до 15 лет. Турнир впервые проводится в азербайджанской столице, а его финальный матч и официальное закрытие запланированы на пятницу. Участие президента в церемонии было согласовано заранее.

По поручению Алиева Азербайджан на саммите представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Делегация республики также примет участие в других мероприятиях форума.

Саммит Организации тюркских государств проходит в Анкаре 29–30 октября. Накануне встречи лидеров Байрамов уже провёл переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и выступил на заседании Совета министров иностранных дел ОТГ. Среди обсуждаемых вопросов — развитие торговли, транспортных связей и сотрудничества в области безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что Алиев выступил на встрече с представителями Организации тюркских государств и мусульманских религиозных организаций, где резко раскритиковал Европарламент. Азербайджанский лидер обвинил европейских депутатов в предвзятом отношении к мусульманским странам и назвал Европарламент «гнездом взяточников».