Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Европарламент «гнездом взяточников» и обвинил его депутатов в исламофобии. С таким заявлением он выступил на встрече с представителями Организации тюркских государств и мусульманских религиозных организаций.

«Европейский парламент — это гнездо взяточников. Я говорю это со всей ответственностью», — заявил Алиев.

В качестве примера азербайджанский лидер вспомнил коррупционный скандал вокруг бывшего вице-президента Европарламента, греческого политика Евы Кайли. Алиев заявил, что после обнаружения крупных сумм наличных дело якобы «замяли», а сама Кайли осталась на свободе.

При этом Кайли была арестована в декабре 2022 года в рамках расследования так называемого Катаргейта. Она лишилась должности вице-президента Европарламента, провела около четырёх месяцев под стражей, после чего была переведена под домашний арест с электронным браслетом. На сегодняшний день разбирательство по делу продолжается, однако суда по существу обвинений ещё не состоялось.

Алиев также обвинил Европарламент в предвзятом отношении к мусульманским странам.

«Европейский парламент состоит из этих исламофобов, и об этом нужно всегда помнить», — сказал президент Азербайджана.

Ранее Life.ru рассказывал, что Алиев обвинил Европарламент в попытках сорвать мирный процесс между Баку и Ереваном. Тогда он напомнил, что с 2021 года европейские депутаты приняли целую серию резолюций с критикой Азербайджана.