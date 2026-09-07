Путин и Алиев по телефону договорились активизировать контакты РФ и Азербайджана
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Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и договорились усилить взаимодействие, сообщили в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы лидеры затронули вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.
Отдельное внимание уделили гуманитарному сотрудничеству. Главы государств обменялись мнениями по актуальным направлениям взаимодействия Москвы и Баку.
По итогам переговоров президенты договорились активизировать контакты между двумя странами на разных уровнях.
Ранее Владимир Путин и Ильхам Алиев провели краткую беседу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке.
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