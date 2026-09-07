Путин и Алиев по телефону договорились активизировать контакты РФ и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и договорились усилить взаимодействие, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры затронули вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами.

Отдельное внимание уделили гуманитарному сотрудничеству. Главы государств обменялись мнениями по актуальным направлениям взаимодействия Москвы и Баку.

По итогам переговоров президенты договорились активизировать контакты между двумя странами на разных уровнях.

Ранее Владимир Путин и Ильхам Алиев провели краткую беседу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке.