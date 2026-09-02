Путин: Вопрос границы Армении и Азербайджана требует оценки экспертов

Армения обращалась к ОДКБ с запросом обеспечить прикрытие конкретных зон на рубеже с Азербайджаном. Однако никаких юридических соглашений о прохождении линии разграничения между странами до сих пор не заключено, и ситуация нуждается в профессиональном анализе, заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами после саммита ШОС в Бишкеке.

«Что касается ОДКБ, здесь тоже своя история. Никол Воваевич [Пашинян, премьер-министр Армении] хоть и говорит, не надо об этом вспоминать, <…> он считал, что ОДКБ должна прикрывать там определённые участки границы. А все члены ОДКБ говорят: «Нет, ну это совсем другая история — прикрывать определённые участки границы», — сказал Путин.

При этом остальные участники военного блока указывали на отсутствие оснований для таких действий. Главная проблема кроется в том, что между соседними республиками не существует ратифицированного документа, определяющего точные координаты рубежей.

Как пояснил глава государства, видение линии соприкосновения у сторон кардинально различается. Позиция Баку относительно расположения границы на конкретных участках не совпадает с мнением Еревана. Без подписанных бумаг решать вопрос о применении сил альянса крайне затруднительно.

Путин подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует детального изучения специалистами. Пока эксперты не вынесут вердикт, механизмы коллективной обороны остаются неприменимыми к данному вопросу.

В заключение президент отметил, что планирует обсудить эту тему при следующей личной встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он ожидает визита коллеги в российскую столицу, где можно будет вернуться к рассмотрению накопившихся проблем.

Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, являющийся ключевым элементом нормализации отношений между странами, ведётся на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, которая закрепляет принцип признания существовавших на момент распада СССР административных границ. Для практической работы стороны используют топографические карты Генерального штаба Вооружённых сил СССР 1976 года. Работы проводятся специальными комиссиями под руководством вице-премьеров, процесс идёт с севера на юг, от границы с Грузией, и уже достигнуты первые результаты — на сегодняшний день делимитировано около 13 километров государственной границы. Стороны также подтвердили намерение урегулировать в рамках этого процесса вопросы, связанные с эксклавными сёлами.