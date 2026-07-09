Армения и Азербайджан делимитировали около 13 км границы

Армения и Азербайджан делимитировали около 13 километров государственной границы. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, процесс делимитации и демаркации продолжается. Для этого обе страны создали специальные комиссии, которые возглавляют вице-премьеры.

Байрамов отметил, что первые результаты этой работы уже есть. Кроме того, Баку и Ереван согласовали и утвердили нормативные акты, которые регулируют деятельность комиссий и определяют их дальнейшие шаги.

Азербайджан и Армения договорились продолжать делимитацию с севера на юг. Работа должна идти от точки соприкосновения границ с Грузией до границы с Ираном.

В рамках этого процесса стороны также планируют урегулировать вопросы, связанные с эксклавными сёлами. Конкретные сроки завершения работ глава МИД Азербайджана не назвал.

Делимитация границы остаётся одной из ключевых тем в отношениях Баку и Еревана после многолетнего конфликта. От продвижения этого процесса зависит дальнейшее оформление мирных договорённостей между странами.