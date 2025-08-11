Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного договора из 17 пунктов
Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении опубликовали текст парафированного мирного соглашения. Согласно документу, обе страны заявляют об отказе от взаимных территориальных претензий.
В договоре подчёркивается, что стороны признают необходимость восстановления дипломатических отношений. Они также обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к дестабилизации или ослаблению друг друга, включая угрозы применения силы. Важным пунктом стало соглашение о начале процесса делимитации границы.
В документе отдельно указано, что вдоль линии границы не допускается размещение вооружённых сил третьих стран. Кроме того, Азербайджан и Армения получают возможность заключать двусторонние соглашения в сферах экономики и культуры.
Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о мирном урегулировании противостояния между Баку и Ереваном при участии главы США Дональда Трампа. Стороны договорились прекратить военные столкновения и признать суверенитет друг друга. Кроме того, была отмечена необходимость полного отказа от насилия, возобновления экономических связей, открытия транспортного сообщения и налаживания политического диалога.