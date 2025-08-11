Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 13:26

Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного договора из 17 пунктов

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении опубликовали текст парафированного мирного соглашения. Согласно документу, обе страны заявляют об отказе от взаимных территориальных претензий.

В договоре подчёркивается, что стороны признают необходимость восстановления дипломатических отношений. Они также обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к дестабилизации или ослаблению друг друга, включая угрозы применения силы. Важным пунктом стало соглашение о начале процесса делимитации границы.

В документе отдельно указано, что вдоль линии границы не допускается размещение вооружённых сил третьих стран. Кроме того, Азербайджан и Армения получают возможность заключать двусторонние соглашения в сферах экономики и культуры.

Захарова заявила о важной роли РФ в перемирии Азербайджана и Армении
Захарова заявила о важной роли РФ в перемирии Азербайджана и Армении

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о мирном урегулировании противостояния между Баку и Ереваном при участии главы США Дональда Трампа. Стороны договорились прекратить военные столкновения и признать суверенитет друг друга. Кроме того, была отмечена необходимость полного отказа от насилия, возобновления экономических связей, открытия транспортного сообщения и налаживания политического диалога.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Азербайджан
  • Армения
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar