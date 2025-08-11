Армения и Азербайджан опубликовали текст мирного договора из 17 пунктов

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении опубликовали текст парафированного мирного соглашения. Согласно документу, обе страны заявляют об отказе от взаимных территориальных претензий.

В договоре подчёркивается, что стороны признают необходимость восстановления дипломатических отношений. Они также обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести к дестабилизации или ослаблению друг друга, включая угрозы применения силы. Важным пунктом стало соглашение о начале процесса делимитации границы.

В документе отдельно указано, что вдоль линии границы не допускается размещение вооружённых сил третьих стран. Кроме того, Азербайджан и Армения получают возможность заключать двусторонние соглашения в сферах экономики и культуры.