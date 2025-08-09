Захарова заявила о важной роли РФ в перемирии Азербайджана и Армении
Обложка © Telegram / МИД России
Новый этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начался при ключевом участии России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Она подчеркнула, что процесс стал возможен благодаря трёхстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.
«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России», — сказала Захарова.
Ранее Life.ru сообщал, что президенты США, Армении и Азербайджана заключили соглашение о мирном урегулировании противостояния между двумя странами. На встрече с журналистами в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились прекратить военные столкновения и признать суверенитет друг друга. Кроме того, он отметил необходимость полного отказа от насилия, возобновления экономических связей, открытия транспортного сообщения и налаживания политического диалога.