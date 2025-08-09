Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 17:10

Захарова заявила о важной роли РФ в перемирии Азербайджана и Армении

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Новый этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начался при ключевом участии России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Она подчеркнула, что процесс стал возможен благодаря трёхстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России», — сказала Захарова.

Армения передала США «маршрут Трампа» на 99 лет
Армения передала США «маршрут Трампа» на 99 лет

Ранее Life.ru сообщал, что президенты США, Армении и Азербайджана заключили соглашение о мирном урегулировании противостояния между двумя странами. На встрече с журналистами в Вашингтоне американский лидер Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились прекратить военные столкновения и признать суверенитет друг друга. Кроме того, он отметил необходимость полного отказа от насилия, возобновления экономических связей, открытия транспортного сообщения и налаживания политического диалога.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Азербайджан
  • Армения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar