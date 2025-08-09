Захарова заявила о важной роли РФ в перемирии Азербайджана и Армении

Новый этап нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией начался при ключевом участии России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Она подчеркнула, что процесс стал возможен благодаря трёхстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России», — сказала Захарова.